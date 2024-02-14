Группа «Земляне» выступила в Мелитополе и подарила военным беспилотники

Агитбригада «Русского Радио» выступила в Мелитополе, чтобы поддержать бойцов Добровольческого батальона Павла Судоплатова и вручить им полезный подарок. Звездами духоподъемного концерта стали Роман Архипов и группа «Земляне».

Патриотический марафон состоялся в Мелитополе Запорожской области 13 февраля. Подобные колективные выезды утвердило «Русское Радио» еще в 2022 году. С тех пор агибригада разъезжает в прифронтовые зоны, радуя и поддерживая российских военных. Концерты организуют в воинских частях и на линиях соприкосновения.

Для самих артистов важно уделить внимание военным, которые защищают Родину. Звезды стали своеобразным «мостиком» между бойцами на СВО и жизнью в большой стране.

После концерта исполнитель Роман Архипов и группа «Земляне» вручили Добровольческому батальону полезные подарки: два беспилотных воздушных судна и базовую станцию SupercamS350. Все это пригодится защитникам во время важных военных миссий.

Ранее сообщалось, что Киркоров уехал на Донбасс и обратился к россиянам, которые подозревали его в бегстве за рубеж.