Итальянский спортсмен скончался на Всемирных играх в Китае

Во время состязаний по спортивному ориентированию в рамках Всемирных игр в Чэнду умер итальянский спортсмен. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на источник.

Маттиа Дебертолис, 29-летний представитель сборной Италии, почувствовал себя плохо во время прохождения трассы средней сложности. Медицинская бригада эвакуировала спортсмена в местную клинику. Врачи пытались стабилизировать его состояние, но все предпринятые меры в итоге оказались безрезультатными.

Организаторы подтвердили смерть спортсмена, а также уведомили родственников мужчины и пообещали оказать им поддержку. На данный момент не называется точная причина смерти. Источник ограничился кратким заявлением и отказался от дальнейших комментариев.

