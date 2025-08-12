Итальянский спортсмен скончался на Всемирных играх в Китае
Участник китайского спортивного состязания из Италии потерял сознание и умер
Фото: [unsplash.com]
Во время состязаний по спортивному ориентированию в рамках Всемирных игр в Чэнду умер итальянский спортсмен. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник.
Маттиа Дебертолис, 29-летний представитель сборной Италии, почувствовал себя плохо во время прохождения трассы средней сложности. Медицинская бригада эвакуировала спортсмена в местную клинику. Врачи пытались стабилизировать его состояние, но все предпринятые меры в итоге оказались безрезультатными.
Организаторы подтвердили смерть спортсмена, а также уведомили родственников мужчины и пообещали оказать им поддержку. На данный момент не называется точная причина смерти. Источник ограничился кратким заявлением и отказался от дальнейших комментариев.
Ранее российская гимнастка Мария Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе.