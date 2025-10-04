Итальянский живописец написал портрет погибшей при обстреле ВСУ в Луганске девочки

Итальянский художник, пишущий под псевдонимом Йорит, создал портрет семилетней девочки Марины Евсюковой, которая погибла в 2014 году при обстреле в Луганске, осуществленном ВСУ. Этот портрет был передан родителям девочки. Об этом информирует РИА Новости.

В День Победы в Луганск приехал художник. Он увидел, как мать несла фотографию своей погибшей дочери. Это так тронуло его, что он решил нарисовать портрет девочки и подарить его родителям.

«Я написал ее портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребенок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребенка из-за войны. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса, которые потеряли своих близких», — говорится в видеообращении художника к родителям девочки.

Он выразил надежду, что страдания всех семей, потерявших детей из-за конфликта в Донбассе, скоро прекратятся, и обстрелы затихнут, чтобы дети могли вновь наслаждаться мирной жизнью и беззаботно играть.

«Очень тронута. Как будто она живая смотрит с этой картины. Мы не ожидали с мужем, что спустя столько лет кто-то вспомнит про маленькую девочку, которая бегала и хотела жить», — призналась мама погибшей девочки Наталья Евсюкова.

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо, при поддержке военной комендатуры ЛНР, передал портрет родителям. Он сделал это с целью донести до общественности, особенно в Италии, правду о событиях в Донбассе.