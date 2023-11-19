Itlalehti: Финляндия временно закрыла пятый КПП «Вартиус» на границе с Россией

Как пишет финское издание Itlalehti, указанный КПП закрыли из-за якобы перегруза, возникшего после прибытия туда минувшим днем сразу 67 просителей убежища Финляндии.

Официальной информации оо властей Финляндии или России по данному факту не поступало.

Если все окажется так, как пишет финское издание, то «Вартиус» станет пятым по счету контрольно-пропускным пунктом, закрытым Хельсинки для приграничного движения простых граждан.

Напомним, с полуночи субботы, 18 ноября прекратили пропуск на проход в обе стороны четыре из работавших ранее восьми финских контрольно-пропускных пунктов. Теперь попасть как в Финляндию, так и выехать из нее невозможно и россиянам, и самим финнам.