Итог эволюции предрешен: интернету предрекли судьбу кладбища ботов без души

По мнению первого зампреда думского комитета по информполитике Антона Горелкина, концепция «мертвого интернета» обладает рациональным зерном. В беседе с корреспондентами ТАСС парламентарий заявил , что идея тотального превосходства ботов в скором времени способна обрести реальные очертания.

Депутат пояснил, что подобные визионерские теории далеки от вымысла. Он не исключил, что в ближайшие годы сетевое пространство действительно станет «мертвым». Горелкин уточнил, что под этим термином подразумевается ситуация, при которой живых пользователей останется крайне мало. Всю деятельность — от создания контента до написания комментариев — полностью возьмут на себя боты и нейросети.

Напомним, что данная теория, появившаяся в начале 2020 годов как конспирологическая версия, гласит: львиную долю всего наполнения интернета уже сейчас генерируют искусственные интеллектуальные системы.