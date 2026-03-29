Итог эволюции предрешен: интернету предрекли судьбу кладбища ботов без души
ТАСС: депутат Горелкин допустил наступление эры «мертвого интернета»
По мнению первого зампреда думского комитета по информполитике Антона Горелкина, концепция «мертвого интернета» обладает рациональным зерном. В беседе с корреспондентами ТАСС парламентарий заявил, что идея тотального превосходства ботов в скором времени способна обрести реальные очертания.
Депутат пояснил, что подобные визионерские теории далеки от вымысла. Он не исключил, что в ближайшие годы сетевое пространство действительно станет «мертвым». Горелкин уточнил, что под этим термином подразумевается ситуация, при которой живых пользователей останется крайне мало. Всю деятельность — от создания контента до написания комментариев — полностью возьмут на себя боты и нейросети.
Напомним, что данная теория, появившаяся в начале 2020 годов как конспирологическая версия, гласит: львиную долю всего наполнения интернета уже сейчас генерируют искусственные интеллектуальные системы.