Итог неудачного селфи: суд обязал мужчину оплатить реставрацию трона

Калининский районный суд Петербурга удовлетворил иск музея к посетителю, повредившему уникальный экспонат XIX века ради фотографии. Об этом пишет Коммерсантъ .

Калининский районный суд Санкт-Петербурга обязал местного жителя выплатить крупную денежную сумму за порчу музейного экспоната. Инцидент, произошедший в марте прошлого года в Государственном Эрмитаже, получил юридическую оценку.

Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева сообщила детали произошедшего. Гражданин Александр Дробышев нарушил правила посещения, проигнорировав веревочное ограждение в зале № 172. Мужчина устремился к трону, принадлежавшему императору Павлу I, с целью сделать селфи. Когда смотрительница сделала ему замечание, нарушитель поднялся на подножную скамейку, усугубив тем самым повреждения реликвии. Сотрудники Росгвардии оперативно задержали хулигана.

Проведенная экспертиза зафиксировала серьезные последствия. Обивка сиденья оказалась деформирована, на бархате обнаружились разрывы и порезы. Кроме того, пострадала деревянная подставка для ног, на которой появились трещины. Сумма ущерба оценена в 825,8 тысячи рублей. Суд постановил взыскать эти средства с ответчика в пользу музея на реставрационные работы, а также дополнительно 21,5 тысячи рублей госпошлины.

Пострадавший экспонат имеет высокую историческую ценность. Кресло создали в конце XVIII века для Павла Первого. Император получил титул Великого магистра Мальтийского ордена после взятия острова французами. Уникальное кресло пережило смерть монарха и попало в Эрмитаж из коллекции этнографического музея в середине прошлого века.