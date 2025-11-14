Итоги года и помощь ветеранам: глава Котельников обсудил важные инициативы с бизнесом

Глава Котельников Михаил Соболев встретился с предпринимателями округа за бизнес-завтраком, чтобы обсудить итоги года и планы на будущее. Участники поговорили о развитии малого и среднего бизнеса, участии в государственных программах и мерах поддержки от Подмосковья.