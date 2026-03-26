Итоги конкурса регионов на право принять весенний марафон «Знание.Первые» подвели в России

В России подвели итоги конкурса регионов на право принять весенний марафон «Знание.Первые». Мероприятие состоится с 28 по 30 апреля в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ и охватит 10 городов.

Центральной площадкой марафона станет Москва. Также программу проведут в Твери, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, Барнауле, Якутске, Нарьян-Маре, ДНР и Астрахани.

«Более 17 тыс. участников встретятся с государственными деятелями, учеными, Героями России, представителями культурной сферы, спортсменами, чтобы в формате открытого диалога поговорить о нашем общем наследии и традициях народов России», — отметил гендиректор Общества «Знание» Максим Древаль.

На площадках в регионах соберутся школьники, студенты, молодые специалисты. Центральную площадку в Москве посетят более 10 тыс. человек. Более 100 лекторов расскажут о вкладе народов в развитие страны и перспективах сотрудничества.

Онлайн-трансляции выступлений и просветительский контент будут доступны на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во «ВКонтакте». Для очного участия необходимо зарегистрироваться и подать заявку на сайте марафона до 14 апреля.