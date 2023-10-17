Итоги конкурса водителей скорой помощи подвели в Подмосковье

Московская областная станция скорой помощи подвела итоги конкурса водителей, финал которого прошел в Подольске, сообщили в областном Минздраве. В нем приняли участие 18 водителей, которые победили в отборочных испытаниях.

В конкурсе приняли участие водители, которые проработали на Московской областной станции скорой медицинской помощи не менее полугода. Победу одержал Андрей Рекунов, он работает на Красногорской подстанции. Второе и третье места заняли Павел Козлов и Алексей Вороньков, водители Дмитровской подстанции. Они получат денежную премию в размере 110 тысяч рублей, 70 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно. Кроме того, Николай Лукоянов из Орехово-Зуево получил специальный приз за победу в теоретической части конкурса.

«Работа водителя скорой помощи имеет особое значение. От его профессиональных действий зависит, насколько быстро бригада успеет приехать на вызов к пациенту, а также доставка пациента в стационар. И наша задача — поддержать водителей, работающих на областной станции скорой помощи», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.