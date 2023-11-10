Итоги Недели межрелигиозного диалога подвели в УФСИН РФ по Подмосковью

Неделю межрелигиозного диалога провели в исправительных учреждениях Подмосковья. Итоги мероприятия подвели в УФСИН РФ по региону.

Цель акции — предупредить межэтническую и межконфессиональную напряженность, активизировать деятельность по взаимодействию учреждений уголовно-исполнительной системы с религиозными объединениями региона.

Как рассказал помощник руководителя ведомства по организации работы с верующими Михаил Куземка, акция стала уже пятой. В ее рамках в учреждениях провели конкурсы стенгазет, лекции, беседы, вебинары, викторины, религиозные обряды. Общее число участников мероприятия превысило полторы тысячи человек.

Также представители Межрелигиозной рабочей группы ведомства посетили несколько исправительных учреждений области и провели с осужденными беседы на тему важности межрелигиозного диалога.