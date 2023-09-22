Итоги областного слета школьных лесничеств и регионального этапа конкурса «Подрост» подвели в Клину

В Клину подвели итоги четырехдневного десятого областного слета школьных лесничеств Подмосковья, а также регионального этапа Всероссийского юниорского конкурса «Подрост».

В мероприятии приняли участие зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует областной Комлесхоз, а также глава городского округа Клин Алена Сокольская.

По итогам слета победителями стали школьное лесничество «Дубки» (СОШ №25 имени И.А. Копылова, г.о. Щелково, Московский учебно-опытный филиал ГКУ МО «Мособллес»), школьное лесничество «Родничок» (МБОУ «Коробовский лицей», г.о. Шатура, Шатурский филиал ГКУ МО «Мособллес»); школьное лесничество «Берендеи» (МОУ Губинская СОШ Орехово-Зуевского г.о., Орехово-Зуевский филиал ГКУ МО «Мособллес»). Всего в соревнованиях принимали участие команды из 19 школьных лесничеств Московской области.

Победителями регионального этапа «Подроста» стали четыре школьника, они представят регион на Всероссийском этапе конкурса в следующем году. Проекты Анны Соколовой, Виктории Хуснутдиновой, Алены Михеевой и Юлии Козловой стали лучшими в номинациях «Экология лесных растений», «Экология лесных животных», «Лесоведение и лесоводство» и «Проектная природоохранная деятельность».