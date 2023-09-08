Итоги пилотного проекта «Мобильная УИК» подвели в Подмосковье
Фото: [Мособлизбирком]
Итоги пилотного проекта «Мобильная УИК» подвели в Подмосковье. В его рамках в регионе проходило адресное информирование граждан специально подготовленными членами участковых избиркомов.
Избирателей информировали в два этапа: с седьмого по двадцатое августа и с двадцать пятого августа по шестое сентября.
Жителям рассказывали о возможных формах голосования, сроках и порядке избирательных действий, кандидатах на должность губернатора. Также им вручали приглашения на выборы.
В проекте приняли участие 1378 УИК в 43 муниципалитетах. В рамках подомового обхода было пройдено более 1,6 миллиона адресов.