Итоги работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подвели в Подмосковье

За первые два квартала 2024 года дорожные службы Подмосковья в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 390 километров покрытия на 130 региональных дорогах, построили 10 километров тротуаров, 33 километра новых линий освещения на вылетных трассах, а также установили около 45 километров тросовых и металлических барьерных ограждений. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Также начали устанавливать искусственные неровности, новые светофоры и знаки. А для повышения безопасности пешеходов обустроили 40 „умных“ переходов у образовательных учреждений и других мест притяжения», — добавил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Помимо этого, в регионе в рамках нацпроекта продолжают возводить новые дорожные объекты, в том числе, четыре путепровода через ж/д пути в Опалихе, Аникеевке, Апрелевке и Быково, участков Южнолыткаринской автомобильной дороги (ЮЛА) и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.