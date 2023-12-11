Итоги работы Антикоррупционной комиссии подвели в Одинцовском городском округе

В подмосковном Одинцовском городском округе подвели итоги работы Антикоррупционной комиссии за 2023 года.

Так, почти три с половиной сотни сотрудников муниципальных организаций прошли курс по противодействию коррупции.

Участие в мероприятии, на котором были подведены итоги работы Антикоррупционной комиссии, приняли глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, заместитель начальника управления противодействия коррупции в Подмосковье Александр Расстрыгин, а также представители местного Совета депутатов и других уполномоченных органов.

Представитель управления противодействия коррупции Московской области отдельно подчеркнул, что у муниципалитета высокие показатели в этом направлении. Также Расстрыгин напомнил, что легче предупредить акт коррупции, чем бороться с ним, когда он уже случился. Вместе с тем председатель одинцовского Совета депутатов Татьяна Одинцова также напомнила, что меры по противодействию коррупции является приоритетом для работы парламентариев и останется им в будущем.

В завершении мероприятия некоторые представители муниципальной администрации и организаций были награждены благодарственными письмами за плодотворную деятельность в борьбе с коррупцией.