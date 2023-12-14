Итоги работы Одинцовского парка обсудили в городском округе

Заседание Общественного совета при Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошло в муниципалитете. В нем приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, депутат Госдумы Никита Чаплин, первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина, депутаты регионального парламента Дмитрий Голубков и Александр Легков, директор по спорту и молодежной политике ОХК «УРАЛХИМ» Радмир Габдуллин, председатель совета Центрсоюза РФ Дмитрий Зубов. В рамках заседания участники обсудили итоги деятельности парка в уходящем году, а также обозначили план работы на следующий год.

В этом году число посетителей парка составило почти 1,4 миллиона человек, что на сто тысяч больше, чем годом ранее. За год здесь прошло более 1,9 тысячи мероприятий, в том числе 46 мероприятий областного уровня — их стало в три с половиной раза больше, чем в 2022-м.

«И до Нового года мы ждем приток гостей — парк основательно подготовился к зимнему сезону: действуют трассы для лыжников, готовится к открытию каток с раздевалкой и прокатом. На новом катке будут проходить анимационные программы и дискотеки», — отметил Иванов.

Площадь нового катка в парке составляет почти полторы тысячи квадратных метров. Его открытие запланировано на 29 декабря, в этот день пройдет интерактивно-развлекательная программа «Ледовое волшебство».

В рамках благоустройства парка в этом году обустроили два корта для пляжного волейбола и многофункциональную спортивную площадку, установили четыре стола для настольного тенниса, создали велодорожку протяженностью более 1,3 километра. В следующем году планируется создать зону для массовых мероприятий со сценой, парковку на 70 мест и спортплощадки компании «УРАЛХИМ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы, нацеленной на развитие парков и домов культуры региона.