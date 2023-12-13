Итоги работы третьего трудового семестра регионального отделения РСО подвели в Подмосковье

Итоги работы третьего трудового семестра регионального отделения РСО подвели на базе молодежного центра «Импульс» в Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций области.

«На итоговой встрече лучшим активистам, которые упорно трудились на протяжении всего года, вручили благодарственные письма МИСК Московской области, а 10 отрядам — почетный символ движения в виде знамен», — рассказала глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Сейчас в составе регионального отделения движения — более 3,4 тысячи человек. Из них более 2,1 тысячи были трудоустроены в рамках летнего трудового семестра — он длился с 1 июня по 31 августа.

Ребята работали в самых разных сферах — в строительстве, сервисе, педагогике, сельском хозяйстве. Многие работали проводниками и вожатыми.

Ранее региональное отделение стало лидером среди студенческих отрядов в ЦФО. По России оно вошло в Топ-10.