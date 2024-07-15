Итоги работы за I полугодие 2024 года подвели полицейские Павловского Посада

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

В ОМВД России «Павлово-Посадский» состоялось заседание, в ходе которого сотрудники ведомства подвели итоги работы за первое полугодие 2024 года.

Подведению итогов предшествовало награждение отличившихся сотрудников Отдела Почетными грамотами и Благодарностями. Врио заместителя начальника ОМВД, майор внутренней службы Наталья Соколова доложила об оперативной обстановке на территории округа за шесть месяцев нынешнего года. Было зарегистрировано:

• 329 преступлений (на 23,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года);

• 69 преступлений, совершенных в общественных местах округа (уровень преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 26,6%). Все преступления раскрыты.

В первом полугодии на территории Павлово-Посадского городского округа проходили различные массовые мероприятия:

• 50 культурно-зрелищных;

• 12 религиозных;

• 14 спортивных;

• 1 без определенной тематики.

Всего —77 мероприятий, участниками и зрителями которых стали 66 050 человек (АППГ — 449 400). Сотрудники ОМВД обеспечивали порядок на каждом мероприятии. Фактов правонарушений зафиксировано не было.

Начальник ОМВД полковник полиции Илья Юхман определил актуальные направления в работе Отдела на следующий квартал.