Итоги сезона кикшеринга подвели в Подмосковье

Итоги четвертого сезона кикшеринга подвели в подмосковном Минтрансе. В ведомстве сообщили, что по его итогам на самокатах прокатились более десяти миллионов раз.

Сезон стартовал в апреле и завершился с окончанием ноября. За это время больше всего раз самокаты арендовали в Красногорске — там было совершено полтора миллиона поездок. Также в лидерах Люберцы и Мытищи.

В этом сезоне в Подмосковье можно было арендовать более сорока тысяч электросамокатов. Вблизи станций, остановок, ТЦ и парков были оборудованы около тринадцати тысяч парковочных зон.

В среднем самокаты арендовали на двадцать минут. Среднее расстояние, преодоленное на них, составило пять километров. Самой протяженной была признана поездка в Мытищах — более сорока двух километров.