Итоги выборов в местный Совет депутатов подвели в городском округе Луховицы

В городском округе Луховицы подведены итоги выборов в местный Совет депутатов. Голосование проходило на протяжении трех дней.

В муниципалитете функционировали 44 избирательных участка, которые с 6 по 8 сентября работали в штатном режиме. Кроме того, горожанам предоставили возможность голосовать за пределами избирательных участков: на дому (по уважительным причинам) и при помощи дистанционного электронного голосования. Проблем с обеспечением безопасности во время выборов не возникало.

«На участках дежурили полицейские, работали наблюдатели от кандидатов и политических партий. Серьезных нарушений в дни голосования не зарегистрировано, так что выборы признаны состоявшимися», — отметила председатель Луховицкой территориальной избирательной комиссии Кира Шолохова.

Совет депутатов в округе формируется по смешанной системе. В его состав войдут 20 человек: 10 – по одномандатным избирательным округам и еще 10 – по партийным спискам.

Партия «Единая Россия» и ее кандидаты пользуются поддержкой жителей муниципалитета. В Совет депутатов избраны 10 представителей партии, которые баллотировались по одномандатным округам: Антон Минаев, Антон Лукьянов, Гари Хаит, Дмитрий Силаев, Евгений Авдеев, Ирина Суркова, Ирина Каштан, Надежда Зубрилина, Ольга Терехова и Сергей Подболотов.

От общего количества голосов партия «Единая Россия» набрала 73,74%. Второе место заняли коммунисты, которые получили 6,5%. Третью позицию одержала Либерально-демократическая партия России, которая набрала 5,31%. Следом расположились такие партии: «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (5,16%), «Новые люди» (3,21%), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,98%) и «Зеленые» (1,01%).

Распределение мандатов, согласно итогам голосования, произойдет таким образом: семь мандатов передадут представителям «Единой России», а коммунисты, либерал-демократы и справедливороссы получат по одному мандату. Всего же в Совете будет 17 единороссов.

В выборах приняли участие 23677 человек. Явка составила 50,3%.

«Спасибо каждому избирателю, кто поддержал голосование и сделал выбор в пользу округа. На депутатах лежит большой груз ответственности за формирование бюджета, решение насущных проблем жителей, участие округа в национальных проектах и государственных программах Московской области. Как секретарь луховицкого отделения «Единой России» благодарю жителей за оказанное доверие нашей команде. Приложим все усилия, чтобы реализовать намеченные планы по развитию округа и исполнить полученные в ходе предвыборной кампании наказы», — сказал глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Трехдневный формат голосования ранее показал свою эффективность. Он позволяет каждому гражданину вне зависимости от рабочих обязанностей или другой загруженности найти время, чтобы прийти на избирательный участок.