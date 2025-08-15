Итоговый форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы пройдет в Москве

С 5 по 9 ноября 2025 года в Москве пройдет Итоговый форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. Организатором мероприятия является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Больше, чем путешествие», Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Программа форума направлена на выявление и поощрение лучших добровольцев, оказывающих содействие в организации и проведении мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания в России за рубежом, в том числе в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также консолидацию лучших практик в сфере сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

Важной частью форума станет подведение итогов работы Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы и церемония награждения победителей Международной премии «Готов к Победам».

Участниками форума станут более 1,5 тыс. человек из 89 субъектов РФ и зарубежных стран — лидеры, добровольцы и организаторы волонтерской и общественной деятельности.

Регистрация претендентов на форум осуществляется на сайте мероприятия до 25 августа. Подробная информация размещается на официальных страницах движения здесь и здесь.