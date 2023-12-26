Итоговый региональный молодежный форум прошел в Подмосковье

Итоговый региональный молодежный форум «МЫ — БУДУЩЕЕ» прошел в Подмосковье, передает МИСК региона. В мероприятии приняли участие более пятисот человек. В ходе него подвели итоги деятельности учреждений по работе с молодежью, отметили яркие инициативы, обсудили современные тренды.

«В рамках мероприятия мы наградили победителей конкурса «Лучший по профессии». С 2016 года МИСК поощряет особо талантливых сотрудников в сфере молодежной политики за самые передовые и полезные практики», - отметила глава МИСК Подмосковья Екатерина Швелидзе.

По ее словам, в этом году в конкурсе приняли участие 52 человека. В результате шесть человек получили денежное вознаграждение за лучшие социально значимые инициативы.

Также были вручены специальные дипломы министерства за развитие государственной молодежной политики в области. Благодарственными письмами министерства наградили представителей региональных отделений ВСКС, Юнармии и МГЕР.

Кроме того, провели общественное обсуждение на тему «Молодежь в цифровом пространстве. Приоритеты, тренды, потенциал», обсудили вопросы профориентации и профессиональной реализации молодежи. Помимо этого, участники смогли пообщаться с репортером ВГТРК Александром Сладковым.