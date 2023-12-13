Иван Дорн попал в скандал на Украине из-за песни на русском языке

Артист покинул Россию, а теперь оказался в немилости у украинцев.

Иван Дорн, как и некоторые другие исполнители, уехал из страны в 2022 году. Он обосновался с супругой во Франции, однако жаловался в соцсетях, что место ему не подходит и в планах есть переезд. Пока артист проводит время в путешествиях и продолжает заниматься творчеством, хотя завершил карьеру в России.

Как пишет издание «Утро.ру», Дорн продолжил работу над альбомом Dorndom, который начал еще в РФ. Несмотря на свою явную антироссийскую позицию, музыкант решил завершить старое творчество на русском языке. Это очень не понравилось украинцам, которым Иван ранее оказывал поддержку.

Кроме того, российские масс-медиа анонсировали выход его альбома, что стало еще одной причиной негодования среди украинских слушателей.

При этом лейбл звезды закрыл доступ к своему творчеству для граждан Республики Беларусь и России.