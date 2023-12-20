Иван Охлобыстин поймал пулю в ходе обстрела в Донбассе
Фото: [© Алексей Майшев / РИА Новости]
О попадании под обстрел звезды «Интернов» рассказала его дочь Евдокия.
Актер Иван Охлобыстин часто приезжает в ДНР и другие новые регионы РФ для передачи гуманитарной помощи. В очередную такую поездку он попал под обстрел и поймал пулю. Эту информацию в личном блоге сообщила 26-летняя наследница звезды, уточнив, что с ее отцом все хорошо.
Как пишет издание «Утро.ру», Охлобыстин был в бронежилете, что защитило его от ранения. Обычно актер ездит на важную миссию с супругой, но в момент обстрела она находилась в Ростове-на-Дону.
Сама Евдокия отметила, что сильно переживает за родителей, но гордится, что они столь отважно помогают родине.