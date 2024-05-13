Иван Пургин рассказал о развитии «ИТС»

Исполнительный директор компании «Фрактал» Иван Сергеевич Пургин по итогам выставки «ИТС-Регионам» рассказал об основных трендах развития «Интеллектуальных Транспортных Систем».

Без аварий, без пробок, точно по расписанию

ИТС — это когда на дорогах без аварий, без пробок, точно по расписанию.

Добиться подобного можно, увязав воедино все электронные устройства, осуществляющие контроль на дорогах. Например, светофоры, работающие в соответствии с реальной ситуацией на перекрестках, а не по фиксированному временному интервалу, — говорит Иван Пургин.

Для этого в помощники светофорам нужно дать камеры с искусственным интеллектом, наподобие тех, что занимаются сейчас фотовидеофиксацией.

Только их нужно немного переобучить. Это не какая-то фантастика, подобные разработки активно ведутся. У нас, например, такой заказ имеется.

Без штрафов пока не обойтись

Статистика аварийности часто напоминает сводки с фронтов. В прошлом году на дорогах страны погибло 14504 человека — население небольшого города. Основной источник опасности — сам человек, его невнимательность и лихачество.

Основная причина ДТП — превышение скоростного режима. Поэтому пока основной упор в системах фотовидеофиксации (неотъемлемой части ИТС) — это штрафы за превышение скорости.

Согласно данным МВД, есть четкая взаимосвязь между штрафами и безопасными участками дорог. Там, где стоят камеры — водители ведут себя осторожнее.

Основные тренды в работе ИТС

Современные камеры с искусственным интеллектом способны не только фиксировать нарушения, но и например, определять в потоке угнанные автомобили и даже находить в них скрывающихся от правосудия людей.

Противникам «большого брата» полагаю такая новость не понравится, однако трагедия в «Крокусе» способна многие взгляды изменить. Дорожная камера иногда — это самый быстрый и объективный дознаватель.

Уверен, что недалеко то время, когда так называемый «человеческий фактор» будет исключен из дорожно-транспортного алгоритма. ИТС будущего — это когда машины управляют машинами и аварийность ноль! Но это в будущем, пока есть более мелкие, но не менее важные задачи.

Водители автобусов и большегрузов — пристегнитесь!

На данный момент самой востребованной опцией является фиксация нарушений за непристегнутые ремни. Проблема острая! Количество погибших в ДТП непристегнутых водителей и пассажиров растет.

Самое странное и страшное, что больше всего нарушителей именно там, где пристегнутый ремень безопасности, казалось, должен быть законом. Самые непристегнутые — водители автобусов и большегрузов.

Но ситуация исправится, когда на дежурство выйдут новые комплексы «Аргентум», фиксирующие нарушения за непристегнутый ремень. Их предшественники комплексы «Оскон» хорошо себя зарекомендовали на дорогах Подмосковья. Кстати, в офисе «Фрактала» есть квитанция, выписанная нашим комплексом нашему же служебному автомобилю. Так что — никаких «белых номеров». ПДД едины для всех!

Токен креатива (erid)

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