Иван Ургант испугал подписчиков своим новым образом

Недавно фанаты сильно удивились из-за нового фото телеведущего, на котором тот предстал с гладковыбритым лицом. Видимо, Ургант более, чем доволен изменениям во внешности. Однако подписчики выражают ему искреннее сочувствие.

Все из-за того, что он выглядит исхудалым и унылым. К тому же, многие подметили, что Ургант будто бы помолодел, сбросив бороду. К слову, на предыдущем фото шоумен изображен довольно волосатым.

Под свежим снимком собралось немало комментариев, в которых телеведущего сравнили с тинейджером и назвали «милым юношей». То ли из-за гладковыбритого лица звезды, то ли действительно из-за похудения. Тем не менее, взгляд у него, как подметили фанаты, «потухший».