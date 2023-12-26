Ивановские десантники уничтожили прятавшуюся группу ВСУ у Часового Яра
Фото: [© РИА Новости]
Боевой расчет ивановских десантников из состава Южной группировки ВС РФ при помощи FPV-дронов ликвидировали личный состав ВСУ, укрывавшийся поблизости от дороги на Часов Яр под Артемовском.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, в результате успешной атаки российских бойцов враг потерял не менее двух отделений пехоты.
«Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр (находится под контролем Киева), но операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков еще двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков», - сообщили в МО.
Ранее украинский военнослужащий подразделения ВСУ «Кракен» констатировал, что Армия России подготовила шикарную линию обороны, которую прорвать абсолютно невозможно.