Ивановские десантники уничтожили прятавшуюся группу ВСУ у Часового Яра

«Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр (находится под контролем Киева), но операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков еще двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков», - сообщили в МО.