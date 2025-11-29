Ивантеевская школа танцев «Улыбка» отпраздновала юбилей грандиозным концертом

Зрители стали свидетелями настоящего фейерверка танцевальных номеров — от завораживающей композиции со светящимися фонариками, создававшей сложные геометрические фигуры в темноте, до жизнерадостных выступлений в народном стиле. За десять лет существования коллектив превратился в профессиональную школу, воспитанники которой регулярно побеждают на региональных конкурсах и становятся неотъемлемой частью культурной жизни округа.

Со сцены замглавы Городского округа Пушкинский Елена Панькив передала поздравления от имени главы Максима Красноцветова.

«Действительно, 10 лет это большой срок для такого коллектива и, конечно, ничего бы не получилось без этого локомотива, который создал этот коллектив и ведет его вперед», — отметила она.

Этим «локомотивом» называют создательницу и бессменного руководителя студии Альмиру Полякову, которой удалось создать коллектив с уникальной атмосферой. Родители воспитанников в своих поздравлениях называют ее «вдохновителем и преданным другом для детей, который окутывает их теплом и заботой».

Руководитель хореографической студии «Улыбка» Альмира Полякова заявила, что по праву считает свою деятельность самой лучшей работой в мире. Она призналась, что главным смыслом и источником вдохновения для нее являются дети, которых она назвала «лучшим, что есть в этом мире».

Отметим, что за десятилетие в студии было поставлено более 70 танцев, получено множество наград, включая гран-при конкурса «Танцы без границ» и звания лауреатов международных фестивалей. Сама Полякова удостоена премии губернатора «Наше Подмосковье».

Сегодня в коллективе занимается порядка 200 воспитанников разного возраста, начиная с двух лет. Дети осваивают различные направления: хип-хоп, классику и народные танцы. Здесь не просто учат танцевальным па, а воспитывают характер и прививают навыки работы в команде. Ближайшей важной вехой для коллектива станет поездка в международный центр «Артек», где в декабре 24 воспитанника представят свою танцевальную программу на федеральной площадке.