Ивантеевский фестиваль «Город танцует в парках» прошел в финал премии Russian Event Awards

Масштабный праздник, прошедший в Ивантеевке 14 сентября, стал финалистом престижной премии Russian Event Awards. Более 15 тыс. зрителей стали свидетелями захватывающего зрелища, представленного 39 талантливыми танцевальными коллективами, каждый из которых внес свой уникальный вклад в незабываемую атмосферу.

Конкуренция на премии оказалась высочайшей: финалистами стали 348 проектов из 57 регионов России, Беларуси и Южной Осетии. Финал состоится в Нижнем Новгороде с 27 по 29 ноября. Сам факт попадания в число финалистов говорит о выдающихся достижениях ивантеевского фестиваля.

Russian Event Awards – международная премия, нацеленная на поддержку и популяризацию лучших проектов, стимулирующих развитие событийного туризма в России. Попадание в финал открывает новые возможности для привлечения туристов, популяризации Ивантеевки и дальнейшего развития фестиваля.