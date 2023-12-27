Ивлеева надеется на умение российского народа прощать

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», – сказала Ивлеева в обращении соцсетях.