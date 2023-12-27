Ивлеева надеется на умение российского народа прощать
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Организатор скандальной «голой» вечеринки телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева попросила прощения у российского народа.
«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам», – сказала Ивлеева в обращении соцсетях.
Она признала, что презентацию своего арт-проекта можно было провести иначе, в более скромном формате. Ивлеева также попросила прощение у артистов, которые оказались вовлечены в скандал. Из-за него у участников вечеринки отменяются концерты и расторгаются рекламные контракты.
Ивлеева заявила, что хочет найти новые возможности коммуникации со своими подписчиками.