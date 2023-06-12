Ивлеева пригласила 61-летнюю Хангу на обнаженную съемку для глянцевой обложки

От известной российской журналистки стало известно, что ей поступило интересное предложение от звезды шоу «Орел и решка». Новостью поделился портал «Дни.ру»

Елена Ханга недавно приняла участье в интервью, на котором рассказала, что Настя Ивлеева звонила ей, представившись главным редактором. По словам журналистки, девушка предлагала той сняться в обнаженным виде для обложки. Поначалу это вызвало недоумение, но впоследствии воспринялось с юмором со стороны Ханги.

Она уверена, что если бы дала согласие, то журнал потерял бы своих покупателей. Есть предположение, что звонок от Ивлеевой поступил на телефон журналистки в рамках очередного юмористического шоу. Само собой, Елена Ханга все равно отказалась от подобного предложения.