Ивлеева удивила подписчиков снимками после похудения на 14 кг

Еще весной этого года немногие обращали внимание на полноту Ивлеевой. Однако, сама Настя решила, что больше не может так жить. Именно поэтому в ход пошли постоянные тренировки и правильное питание. Все это помогло достичь совершенства в короткие сроки.

На данный момент звезду устраивает ее фигура. В сети она даже выложила снимки до и после своего преображения. На них – будто бы совершенно два разных человека. Но пока что Ивлеева не хочет останавливаться на достигнутых результатах. Что касается новых изменений во внешности, то девушка раздумывает над тем, чтобы сделать себе грудь. Видимо, она «ушла» после сброса 14 кг.