Ивлеева задолжала налоговой 137 миллионов рублей

Предварительная сумма долга перед налоговыми органами России блогера Анастасии Ивлеевой составила 137 миллионов рублей, сообщил канал Mash. Отмечается, что такая сумма выявлена за период с 2020 по 2022 годы.

По данным источника, изначальная сумма неуплаченных налогов превышала 150 миллионов рублей, из которых ведущая уплатила только 13 миллионов. Остальные средства девушка так и на заплатила, в связи с чем в отношении нее началась налоговая проверка.

Mash пишет, что по информации Федеральной налоговой службы (ФНС), Ивлеева дробила свой бизнес, оказывая аналогичные услуги со своим участием в ставе индивидуального предпринимателя (ИП), и через ООО «Ивлеева Прдакшн» – по упрощенной системе налогообложения.

Таким образом блогер не допускала увеличения дохода ИП и ООО, а также не переходила на другую систему налогообложения с повышенной ставкой.

Как ранее писал источник, в офисах Ивлеевой проходят обыски. Отмечалось, что общая выручка со всех оказанных блогером услуг в виде рекламы, бизнесов и курсов в 2022 году, составила порядка 600 миллионов рублей.

Ранее о том, что в отношении Ивлеевой началась налоговая проверка, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что проверка, по всей вероятности, завершится заведением уголовного дела на ведущую, которое может повлечь лишение свободы на пять лет.

Скандал вокруг Ивлеевой произошел после проведения «голой вечеринки» в одном из московских клубов. Мероприятие организовала сама блогер. На него были приглашены звезды российского шоубизнеса, среди которых Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан. После вечеринки в соцсетях разошлись снимки, на которых ее участники одеты в откровенные наряды. Сама Ивлеева, а также Киркоров, Собчак и Лолита, извинились за свой внешний вид и за эту вечеринку.