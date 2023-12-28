«Ивлеевской» отмены не будет: стало известно, каких звезд оставили на новогодних «огоньках»

Любителей скандальных вечеринок исключили из новогодних программ. Причем бойкот устроили даже Лолите и Филиппу Киркорову, которым ранее была определена яркая роль в праздничных шоу. Звездные обозреватели выяснили, кого решили не «вырезать» из грядущих проектов.

Новогодние эфиры должны пройти по плану. Перед телеканалами поставили непростую задачу: убрать из кадров нежелательных артистов, которых поймали на участии в «голой» вечеринке Ивлеевой. При этом до Нового года остались считанные дни, а некоторым звездам была посвящена солидная часть времени в разных проектах. Киркоров и вовсе светится как минимум в пяти передачах, которые теперь вынуждены переделывать.

Как пишет издание «Утро.ру», отсеивание оскандалившихся артистов позволило выяснить, кто остается зажигать в новогодних программах и радовать россиян. Среди них ожидаемо те, кто не участвовал в вакханалии блогера. Список получается довольно солидным.

Это Zivert, IOWA, Жасмин, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Алексей Воробьев, Хабиб, Варвара, SHAMAN, Максим Аверин и многие другие. Даже Кристина Орбакайте снялась для Первого канала, хотя в ее семье происходят свои трудности на фоне высказываний Пугачевой и ее супруга.

На канале «Россия» точно будет Алсу и Лев Лещенко. Они дуэтом споют хит «Снег Кружится». Дмитрий Харатьян и Юта выступят с «Песней прощения», споет и Юрий Стоянов.

Среди других участников: Эмин, Валерия, Леонид Агутин, Сергей Шнуров, Наталья Подольская и Владимир Пресняков.