Ивлееву внесли в базу сайта «Миротворец» за покушение на Украину

Анастасия Ивлеева, известная как блогер и телеведущая, оказалась в списке нежелательных лиц на сайте «Миротворец», о чём стало известно из сообщения на сайте этого украинского ресурса.

По информации, опубликованной на сайте «Миротворец», Ивлееву внесли в базу данных за «разжигание войны», поддержку Российской Федерации и «покушение на независимость Украины».

Кроме того, как оказалось, российский блогер «принимала участие в контрабанде грузов».

Ранее сообщалось, что СБУ разыскивает российскую телеведущую Тину Канделаки, которая «посягнула» на территориальную целостность Украины