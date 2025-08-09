Ивлееву внесли в базу сайта «Миротворец» за покушение на Украину
Фото: [соцсети]
Анастасия Ивлеева, известная как блогер и телеведущая, оказалась в списке нежелательных лиц на сайте «Миротворец», о чём стало известно из сообщения на сайте этого украинского ресурса.
По информации, опубликованной на сайте «Миротворец», Ивлееву внесли в базу данных за «разжигание войны», поддержку Российской Федерации и «покушение на независимость Украины».
Кроме того, как оказалось, российский блогер «принимала участие в контрабанде грузов».
