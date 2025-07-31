СБУ разыскивает Канделаки, что «посягнула» на территориальную целостность Украины
СБУ разыскивает российского медиаменеджера Тину Канделаки
Фото: [УНИАН]
На Украине объявили в розыск Тину Канделаки, заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и известного медиаменеджера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию из базы данных Службы безопасности Украины.
По информации, полученной из источников, Канделаки разыскивается на территории Украины с марта 2022 года. Ей инкриминируют «покушение на территориальную целостность и суверенитет Украины».
Кроме того, с 2017 года личные сведения о Канделаки были внесены в базу данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец».
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