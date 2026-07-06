Из 11 в 17: почему в одной американской больнице вспыхнул настоящий беби-бум среди медсестер

Родильное отделение больницы Miami Valley в американском штате Огайо побило собственный рекорд. Как сообщает The Mirror , сразу 17 акушерок ждут детей примерно в один период. В 2019 году коллектив уже пережил похожий всплеск — тогда беременность одновременно наступила у 11 сотрудниц, теперь цифра выросла до семнадцати.

Сроки у будущих мам варьируются от 12 до 35 недель, многие из них станут матерями впервые. По словам сотрудниц, необычное совпадение ощутимо сплотило команду и наполнило отделение особой атмосферой. Несколько женщин даже намерены принимать роды друг у друга. Администрация больницы заверила, что работа подразделения продолжится без сбоев: в штате около 200 медсестер, а при необходимости привлекут резервный персонал и сотрудников с частичной занятостью. Сами акушерки называют происходящее удивительным совпадением и ценят не только дружескую поддержку коллег, но и профессиональные советы, основанные на большом опыте, — это помогает им спокойнее относиться к переменам в организме, подготовке к родам и первым неделям материнства.