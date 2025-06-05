Из аэропорта Жуковский запустят новый прямой рейс на побережье Балтийского моря

Жители юга Подмосковья получили удобную возможность попасть на балтийское побережье без пересадок. С 7 июня из международного аэропорта Жуковский начинают выполняться регулярные рейсы в Калининград, сообщает REGIONS.

Самолеты будут летать из Жуковского раз в неделю: по субботам в 08:10 с прибытием в 09:55. Обратные рейсы запланированы на вечер пятницы — вылет в 18:55, посадка в 22:35. Время в пути составит менее трех часов — 2 часа 45 минут в одну сторону и 2 часа 40 минут обратно.

Пассажирам доступны как обычные тарифы, так и субсидированные билеты для льготников, студентов и жителей Калининградской области.

Отмечается, что это уже второй новый маршрут из Жуковского в июне — ранее стало известно о запуске рейсов в грузинский Кутаиси.

Ранее сообщалось, что турецкие перевозчики и Emirates захотели перенести рейсы из Москвы в Петербург.