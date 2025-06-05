Турецкие авиалинии и Emirates захотели перенести рейсы из Москвы в Петербург

В связи с участившимися инцидентами с дронами и временными ограничениями на полеты в Московском регионе, как минимум две иностранные авиакомпании обдумывают возможность перенаправления части рейсов из столичных аэропортов в Санкт-Петербург. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на информацию, полученную от источников в российской авиационной индустрии.

Как утверждают инсайдеры, инициатива переговоров исходит от самих зарубежных перевозчиков, которые уже выполняют полеты в аэропорт Пулково. Среди вероятных компаний упоминается Turkish Airlines. Ранее глава Emirates также публично заявил о возможности пересмотра расписания полетов в Россию из-за участившихся атак БПЛА.

В качестве дополнительного фактора, способствующего переносу рейсов, называется увеличение числа пассажиров, прибывающих в Москву из Санкт-Петербурга для дальнейших международных перелетов.

По словам источника издания, аэропорт Пулково может быть более подходящим вариантом для рейсов, выполняемых на самолетах со средней загрузкой. При этом подчеркивается, что Москва, особенно аэропорт Шереметьево, сохраняет свою значимость как ключевое направление.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса Петербург — Якутск получила ожоги из-за пауэрбанка.