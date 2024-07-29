Из больниц Нижегородской области выписали всех пациентов с ботулизмом

Все больные были отправлены домой (под амбулаторное наблюдение). Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Согласно информации, которой поделилось ведомство, изначально в областные медицинские учреждения поступило семнадцать пациентов с симптоматикой, свидетельствующей о заражении ботулизмом. Впоследствии диагноз у одного из них не подтвердился. Сейчас же сообщается о том, что другие 16 человек тоже были выписаны из региональных больниц – их отпустили под амбулаторное наблюдение.

К слову, жители многих регионов страны уже обращались за медицинской помощью с различными признаками ботулизма в июне текущего года. Как выяснилось, заражение произошло после еды, заказанной в сервисах по доставке блюд на дом.

Ранее на Олимпиаде-2024 в Париже дисквалифицировали первого спортсмена – им оказался иракский дзюдоист. Он сдал положительный тест на содержание допинга в крови и был отстранен от соревнований.