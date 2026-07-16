Кругосветка стартовала в марте 2026 года в Форталезе, и за это время пилот пересек Южную и Северную Америку, Европу, Ближний Восток, Азию и Австралию, а в России его маршрут прошел через Владивосток и Хабаровск.

Самолет оснащен шестицилиндровым двигателем мощностью 260 лошадиных сил, развивает крейсерскую скорость около 300 километров в час и оборудован дополнительными топливными баками в салоне и законцовках крыла, а также спутниковой связью, автопилотом и ВЧ-радиостанцией для океанских перелетов. Организаторы проекта Frotas Pelo Mundo подчеркивают, что это первый случай кругосветки в одиночку на экспериментальном судне такого класса. Уже 14 июля Фрота вылетел из Анадыря в американский Ном на Аляске, преодолев около 800 километров, включая Берингов пролив. Впереди — финальный этап через Канаду, США и Латинскую Америку обратно в Бразилию.