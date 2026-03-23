Из Читы в Пхукет: прямой рейс авиакомпании «Северный ветер» запустят в октябре

Жители Забайкальского края смогут летать в Таиланд без пересадок, сообщило интернет-издание chita.ru. Прямой чартерный рейс из Читы в Пхукет запустят с октября 2026 года.

Перелеты будет выполнять авиакомпания «Северный ветер» на самолете Airbus A330, рассчитанном на 253 пассажира. Рейсы запланированы с периодичностью раз в 10 дней. Ориентировочная стоимость билета составит 28 тысяч рублей.

Ожидается, что направление станет популярным среди забайкальцев, которые раньше были вынуждены добираться до тайских курортов через Москву или Иркутск.

Напомним, первый после длительного перерыва прямой чартер из Читы в Пхукет отправился 4 ноября 2024 года. Сообщение было прервано в 2020 году, а с апреля 2025-го рейсы поставили на паузу до следующего холодного сезона.

Прямые рейсы из Читы в Таиланд должны были запустить с 3 января по 3 мая 2026 года, но этого не произошло. Причиной стало отсутствие у авиакомпании-туроператора Pegas Touristik свободного самолета для этого направления.

Из-за опасений вторичных санкций не все воздушные суда могут летать за границу. Самолетов, которые могут выполнять международные рейсы, очень мало, и их нужно распределять по всей стране.

Свободный борт выделяли на Читу, но приоритет получила Индия, открытие которой стало политически важным. Хотя Чита остается интересной для туроператора, она не входит в число приоритетных городов.

Кроме того, рядом есть Иркутск, откуда уже есть рейсы в Таиланд. Новая программа на осень 2026 года дает надежду на стабильное сообщение.

Ранее сообщалось, что оренбуржец добился возврата денег за тур, который сократили из-за переноса рейса.