Оренбуржец добился возврата денег за тур, который сократили из-за переноса рейса

Житель Оренбурга, купивший 16-дневный тур, столкнулся с неприятной ситуацией: авиакомпания перенесла рейс, и программа отдыха сократилась с шести до четырех дней, сообщил портал MiraNews. Тогда турист потребовал вернуть полную стоимость путевки, посчитав такой отдых неприемлемым.

Несмотря на это, туроператор отказался компенсировать основную сумму, сославшись на обстоятельства, не зависящие от компании. Турагент вернул клиенту только свою комиссию — около 9,5 тысячи рублей.

Не согласившись с таким подходом, мужчина обратился в суд. В ходе разбирательства туроператор перечислил ему более 152 тысяч рублей, но не доплатил 2,5 тысячи. Суд встал на сторону истца и обязал компанию погасить оставшуюся сумму.

Кроме того, с туроператора взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч рублей и назначили штраф в 78,5 тысячи рублей за отказ добровольно удовлетворить требования клиента.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры запросили около 1 млрд рублей из фондов за сорванные туры.