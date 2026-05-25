Старший сержант Татьяна Ковалева повторила путь своего супруга и стала военным медиком в зоне проведения специальной военной операции. Как пишет газета « Красная звезда », ее муж, служащий по контракту с 2008 года, в феврале 2022-го был командирован на СВО в качестве старшего прапорщика Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Сама Татьяна на тот момент находилась в декретном отпуске с дочерью, которой еще не исполнилось и двух лет.

По ее словам, первые недели после отъезда мужа оказались самыми тяжелыми в ее жизни: связи с фронтом не было, а на руках оставался маленький ребенок. Все изменил один короткий звонок, во время которого супруг произнес лишь несколько слов — попросил никому не верить и сообщил, что они живы. Именно после этого разговора Ковалева, не дожидаясь окончания декретного отпуска, приняла решение отправиться на СВО.

Она пополнила ряды 35-го отдельного медицинского отряда ВДВ. Ее рабочий день начинался в восемь утра, а завершался далеко за полночь, если привозили раненых. В числе прочего Татьяне приходилось бороться за жизнь бойцов с тяжелыми обморожениями стоп. За спасение военнослужащих она была награждена медалью Луки Крымского.