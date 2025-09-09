Из Егорьевска отправили 100-й гуманитарный конвой в поддержку участников спецоперации

Дважды в месяц из города отправляются автомобили, полные необходимой поддержки для бойцов. Эта инициатива началась с самого начала проведения специальной военной операции и продолжается без перерыва. В сборе помощи участвуют неравнодушные горожане, семьи военнослужащих, общественные объединения, предприятия муниципалитета, городская администрация. Волонтеры тщательно сортируют грузы, упаковывают их и распределяют по направлениям. За плечами – знаменательная веха: сотая отправка.

«В этот рейс, при активной поддержке фонда «Наша правда» , на Херсонское направление направлено 30 современных мотоциклов, предназначенных для повышения мобильности и выполнения боевых задач. Помимо этого, в составе конвоя – предметы первой необходимости: окопные свечи, маскировочные сети, постельное белье» , – сообщил глава округа Дмитрий Викулов.

Волонтеры подчеркивают, что мотоциклы – это не просто транспорт, это ценный инструмент для тех, кто сражается за победу. Двухколесная техника обеспечивает быстрое передвижение по сложной местности и позволяет оказывать помощь в самых тяжелых условиях.

Следующий гуманитарный конвой запланирован на середину сентября. Формирование отправлений происходит с учетом непосредственных запросов военнослужащих. Помимо техники, в Егорьевске собирают строительные материалы – это необходимо для подготовки к холодам. Особое внимание уделяется маскировочным сетям. Так, только в Совете ветеранов муниципалитета в прошлом месяце была сплетена и отправлена бойцам уже тысячная сеть. Для солдат это жизненно важный расходный материал, используемый для маскировки техники, укрытия блиндажей и защиты самих военнослужащих.

Не забывают отправлять и простые, но такие важные посылки из дома: продукты питания, сделанные вручную талисманы и детские письма, которые, как знают бойцы, написаны с искренней теплотой. Участники клуба «Активное долголетие» , прихожане егорьевских храмов, члены волонтерских организаций, проявляя невероятную самоотверженность, поддерживают фронт. В Егорьевске убеждены: к победе можно прийти только сообща.