Из Г.о. Пушкинский передали автомобиль для бойцов СВО

Ключи от автомобиля глава округа вручил военнослужащему Даурену Такжанову, участнику СВО. Он лично привезет транспорт в зону спецоперации. Супруга военного Надежда Павловна также помогает нашим бойцам, плетя маскировочные сети на территории площадки в Троицком храме в Пушкино вместе с волонтерами группы «Никто кроме нас».

«Уверен, что каждое такое решение приближает нашу Победу!», — отметил Красноцветов.

Добрые дела Такжановым возвращаются. Отмечается, что в Центре поддержки участников СВО, находящемся на базе общественной приемной «Единой России», помогли семье с ремонтом дома, покупкой и подключением газовой плиты. Сотрудники центра находятся в постоянном контакте с Надеждой.