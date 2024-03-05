Из Г.о. Пушкинский передали автомобиль для бойцов СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов передал участникам спецоперации автомобиль, выполняя соответствующее поручение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Ключи от автомобиля глава округа вручил военнослужащему Даурену Такжанову, участнику СВО. Он лично привезет транспорт в зону спецоперации. Супруга военного Надежда Павловна также помогает нашим бойцам, плетя маскировочные сети на территории площадки в Троицком храме в Пушкино вместе с волонтерами группы «Никто кроме нас».
«Уверен, что каждое такое решение приближает нашу Победу!», — отметил Красноцветов.
Добрые дела Такжановым возвращаются. Отмечается, что в Центре поддержки участников СВО, находящемся на базе общественной приемной «Единой России», помогли семье с ремонтом дома, покупкой и подключением газовой плиты. Сотрудники центра находятся в постоянном контакте с Надеждой.