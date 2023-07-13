Из городского округа Химки передали помощь в зону СВО

Жители Химок и волонтеры собрали партию помощи для бойцов, которые находятся сейчас в зоне СВО.

Депутат Совета городского округа Химки Артур Каримов передал собранное представителям движения «Ангелы фронта», и теперь помощь поступит к военнослужащим.

Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки, такие наборы включают в себя лекарства, продукты, средства гигиены, одежду, а также бытовые принадлежности, которые могут пригодиться в походных условиях. К этому волонтеры приложили письма, поделки и рисунки детей.

Лидер объединения «Ангелы фронта» Мария Постольникова подчеркнула, что бойцы ждут поддержки, поэтому письма и рисунки для них очень важны.

«Многие носят их в нагрудных карманах. А всякий раз, когда особенно трудно, достают, чтобы в очередной раз напомнить себе, ради чего сейчас они так далеко от дома», — говорит она.

Участники общественной организации сами плетут маскировочные сети, собирают наборы для сухого душа, делают окопные свечи и многое другое. Артур Каримов дважды в месяц бывает в зоне СВО, а также сотрудничает с волонтерами. Только в прошлом году он побывал на Донбассе более 20 раз, чтобы отвезти более 35 тонн посылок.

«С нашими бойцами мы всегда на связи. И отправка подобных вещей — это выражение нашей заботы и поддержки для тех, кто находится сейчас на линии соприкосновения», — отметил он.

Депутат добавил, что недавно бойцы особо просили передать мини-аптечки. В ближайшее время такую помощь отправят на место.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Кстати, во всех округах Подмосковья продолжают работать центры поддержки семей бойцов СВО. В городском округе Химки он работает на ул. 9 Мая, д. 18 Б. Кроме того, можно звонить по телефону горячей линии: +7(495)793-09-88.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев в своем обращении к жителям подчеркнул, что поддержка участников спецоперации и их близких — один из приоритетов областного правительства.