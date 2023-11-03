Из городского округа Клин отправляют помощь в зону СВО

Помощь из городского округа Клин направляют туда не впервые, причем число желающих помочь только растет. На этот раз в путь собрали две машины с аптечками, термобельем и обувью, печками-буржуйками, зимней резиной для транспорта, генераторами и стройматериалами, а также маскировочными сетями в цветах, соответствующих сезону.

Поддержку оказали ПБСТРОЙ, Мясокомбинат «Клинский», Клинский молочный завод - ЗАО «Гелиос», компания «Унитехупак», ИП Лоскутов.

Помощь имеет большое значение не только для тех, кто ее получает, но и для тех, кто помогает сам. Присоединиться могут все желающие. Глава городского округа Клин отметила, что эта экспедиция - первая в ноябре, но точно не последняя.