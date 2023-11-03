Из городского округа Клин отправляют помощь в зону СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Новую партию помощи для зоны спецоперации подготовили в городском округе Клин. Об отправке очередного конвоя сообщила глава муниципалитета Алена Сокольская.
Груз передадут бойцам на Сватовском направлении.
Помощь из городского округа Клин направляют туда не впервые, причем число желающих помочь только растет. На этот раз в путь собрали две машины с аптечками, термобельем и обувью, печками-буржуйками, зимней резиной для транспорта, генераторами и стройматериалами, а также маскировочными сетями в цветах, соответствующих сезону.
Поддержку оказали ПБСТРОЙ, Мясокомбинат «Клинский», Клинский молочный завод - ЗАО «Гелиос», компания «Унитехупак», ИП Лоскутов.
Помощь имеет большое значение не только для тех, кто ее получает, но и для тех, кто помогает сам. Присоединиться могут все желающие. Глава городского округа Клин отметила, что эта экспедиция - первая в ноябре, но точно не последняя.