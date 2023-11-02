Из городского округа Воскресенск передали помощь в зону СВО

Новую партию помощи отправили из городского округа Воскресенск на передовую для участников спецоперации.

Город помогает бойцам постоянно, посылки передают волонтеры или сами военнослужащие, которые возвращаются на фронт из отпусков.

Подробнее о новом грузе рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«В очередной раз отправили с нашим героем-земляком тёплые носки ручной работы, связанные с любовью и заботой добровольцами, запас продуктов долгого хранения, предметы личной гигиены, медикаменты», - отметил он.

Помощь собирали представители партии «Единая Россия» и, конечно, жители городского округа Воскресенск. Например, сухой душ для применения в полевых условиях самостоятельно производят сестры Ольга и Наталья. В зону СВО отправили целую коробку с сухим душем.