Из Химок передали гуманитарный груз в зону СВО

Российская международная академия туризма (РМАТ) в Химках собрала и передала гуманитарный груз в зону СВО. Об этом сообщает администрация округа.

Гуманитарный груз передали химкинскому ресурсному центру «Волонтеры Подмосковья». В посылки включили все самое необходимое, включая продукты питания, одежду, электронное оборудование и другие вещи по просьбам самих бойцов. Отправили и скоростной мотоцикл.

Проректор РМАТ Владимир Жидких отметил, что академия в четвертый раз помогает участникам СВО по поручению ректора. Отметили, что в учреждении обучаются 17 студентов, отцы которых находятся на службе. Общими усилиями стараются собрать все самое важное. С этим помогают также молодые волонтеры — воспитанники школы №14.

Напомним, что помочь защитникам может каждый. Гуманитарную помощь принимают каждый день. В Хамках подробности можно узнать в Центре поддержки участников СВО и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793-09-88. Рабочее время горчей линии — с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

Ранее сообщалось, что ГК «БИОЭН» отправила в зону СВО автомобили и квадроциклы.