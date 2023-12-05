Из Каира в Москву прибыли еще 120 россиян и членов их семей, вывезенных из Газы

Первый за начавшийся декабрь самолет с эвакуированными из сектора Газа гражданами России и их семьями благополучно приземлился в московском аэропорту Домодедово.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского МЧС, среди прибывших из Египта в Москву 120 россиян находятся 30 детей.

«Общее число эвакуированных из достигло 880 (более 380 - дети)», - сообщили в МЧС.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».